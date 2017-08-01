"Детей уже называют Кавунами". Лучшие фотожабы на арбузную баржу

Баржа с 250 тоннами арбузов 30 июля отправилась из Херсонской области в Киев, сообщается на сайте Херсонской ОГА.

Отправку первой баржи с арбузами проводили торжественно, ведь, как утверждают херсонские чиновники, это можно считать историческим событием, которое состоялось впервые за 14 лет.

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"Впервые в течение последних четырнадцати лет на Херсонщине смогли возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом. С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн только выращенной сладкой ягоды", — отмечается в сообщении.

Лабораторные тесты подтвердили, что херсонские арбузы экологически чистые.

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