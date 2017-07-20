наверх
20.07.201711:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Доказательств "российского следа" в деле об убийстве Шеремета нет - МВД

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (293)

    (обновлено: )16510
    Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию в Украине.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/HromadskeUA

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинское следствие не располагает четкими доказательствами, подтверждающими версию о "российском следе" в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/ukrpravda_news
    "Год без Павла". В Киеве проходит акция к годовщине убийства Шеремета

    Варченко в четверг в комментарии "Радио Свобода" заявил, что для версии о "российском следе" окончательных доказательств нет.

    "Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию в Украине", – сказал он.

    Ранее Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что версия о якобы причастности России к убийству Шеремета выглядит неубедительно и призвала правоохранительные органы Украины проверить другие версии.

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". 

    Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих есть также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигают лампадки и возлагают цветы.

    "На месте взрыва уже собралось немало активистов, журналистов. Играют песни группы Dire Straits, которую любил Павел", — отмечает "Громадське ТБ".

    Участники акции позднее намерены отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, Администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

    Читайте также: Биография Павла Шеремета, убитого год назад в Киеве. Справка

    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"