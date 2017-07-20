"Год без Павла". В Киеве проходит акция к годовщине убийства Шеремета

Акция в память о погибшем год назад журналисте Павле Шеремете проходит в четверг в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Коллеги, друзья и родственники погибшего собрались на месте гибели журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. Среди присутствующих есть также депутаты Верховной Рады и общественные деятели. На перекрестке, где произошел взрыв автомобиля, установлен щит с портретом журналиста с надписью "Кто убил Павла? Прошел год", под ним желающие зажигают лампадки и возлагают цветы.

"На месте взрыва уже собралось немало активистов, журналистов. Играют песни группы Dire Straits, которую любил Павел", — отмечает "Громадське ТБ".

Участники акции позднее намерены отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, Администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

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Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.