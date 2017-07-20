Годовщина убийства Павла Шеремета: "дело чести" и бесчестье

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Евгений Стримов, Анна Лаба, РИА Новости Украина

20 июля исполняется год со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета. Дело получило широкий резонанс, представители украинской власти заявляли, что расследовать дерзкое убийство и найти виновных в смерти журналиста – "дело чести".

Но реальных результатов нет по сей день. В западном журналистском сообществе констатируют – дело убийства Павла Шеремета заморожено, а власть не собирается проводить тщательного расследования.

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О том, почему в Украине не расследуются даже громкие преступления и к каким последствиям в украинском обществе это приведет, РИА Новости Украина рассказали известные юристы, политологи, деятели искусства и журналисты.

Кравец: "в Украине деградировала правоохранительная система как таковая"

Ростислав Кравец, юрист, старший партнер юридической компании "Кравец и партнеры"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

После переаттестации, по сути – уничтожения грузинской учительницей (Хатией Деканоидзе – Ред.) украинских правоохранительных органов, под видом люстрации, так называемого очищения, украинские правоохранители утратили последних профессиональных сотрудников и на сегодняшний момент расследование уголовных дел показывает полную неспособность и системный кризис украинских правоохранительных органов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве

Фактически сегодня, кроме регистрации заявлений о преступлениях, больше ничем другим украинские правоохранители не занимаются. Еще есть популистские заявления, которые, в конце концов, как показывает практика, ни к чему не приводят.

Те же расследования, которыми за последние два года занимается украинская полиция, они не получают логического завершения как в обычных, бытовых делах, так и в резонансных. Поэтому все это свидетельствует о полной деградации и отсутствии правоохранительной системы в Украине как таковой – и это меня беспокоит.

Быстряков: "обычные люди перестали чувствовать себя в безопасности"

Владимир Быстряков, известный украинский композитор

Я заметил, что в последнее время, в последние год-два, расшатывается моральная, что ли, обстановка и нагнетаются страсти, всевозможные страхи, с помощью непонятных персоналий, с помощью того факта, что очень много оружия гуляет в стране, очень много неадекватных людей, которые прошли АТО, и это сказалось на их психике.

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В связи с этим обычные люди перестают чувствовать себя в безопасности. Потому что, как правило, закон не срабатывает. Яркие примеры этому – убийство Шеремета, убийство Бузины, которое до сих пор не раскрыто. Так что это все работает на нагнетание мрачной атмосферы, на нагнетание психоза, и в конце концов оно срабатывает на раскалывание общества. Потому что есть люди, которые злорадно к этому относятся – "убили, ага, значит, было за что". Есть люди, которые этому сочувствуют. Чем дальше я смотрю, конца и края этому нет.

Запущен маховик такого, будем говорить, террора. Он не тотальный, но местами проявляется, и непонятно, откуда людям ожидать неприятностей. Это взрывы машин, это убийства как знаковых людей, так и совершенно случайных. И я чувствую, что это кому-то очень нужно. Очевидно, есть режиссер всех этий действий, который дергает рычажки – это все не случайные вещи. И также неслучайно то, что, как правило, убийц и заказчиков не находят. Они либо не находятся, либо не доходят до адекватного приговора.

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Кому-то нужно расшатывать обстановку, которая и без того неспокойная. Мы все живем на нервах, на вулкане, будем так говорить. Перспективы никто не видит, в связи с тем, что ухудшаются жилищные условия, увеличиваются платежки ЖКХ, отопления и так далее и тому подобное. И мы не видим из этого выхода.

Плюс это усугубляется этими убийствами и терактами. Это приводит к тому, что градус психоза повышается.

Бортник: "нужно искать заказчиков, а не исполнителей"

Руслан Бортник, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Меня беспокоит то, что ищут исполнителей, а не заказчиков. Что вся эта шумиха сконцентрирована вокруг исполнителей, вокруг того, кто ходил вокруг машины, а не вокруг возможных мотивов в убийстве самого журналиста.

Вот мотивы, круг его (Шеремета) общения, особенно с украинскими олигархами, круг конфликтов – мне кажется, вот туда должно быть сконцентрировано внимание сегодня правоохранительных органов. Потому что не поняв мотивов, нам будет очень сложно в принципе расследовать это преступление. Поскольку найти профессиональных исполнителей – довольно сложно, особенно если их не нашли до этого времени.

Шабовта: "дело Шеремета – увеличительное стекло для проблем правоохранительной системы"

Сергей Шабовта, эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности

Особенно прискорбно, потому что 20 июля – это день моего рождения. Тяжело понимать, что к моей такой светлой дате вдруг наложился такой печальный фон, что в этот день убили талантливого человека. Убили абсолютно цинично, в центре Киева.

И для меня, как для специалиста, к сожалению, в первые дни после его гибели было абсолютно очевидно, что все эти громкие заявления относительно того, что это "дело чести", что "все как один" – они наполняли лишь только одной мыслью: что у нас чем громче рапорта и обещания, тем мизернее будет результат всех псевдоусилий.

На сегодняшний день, к сожалению, мы говорим о том, что нет даже более-менее однозначной версии произошедшего. Журналисты громко шлепнули по носу правоохранительную систему, показав, что даже какие-то очевидные моменты, которые могли бы быть на первой стадии, по горячим следам, эффективно использованы, возможно, позволили бы выйти на какой-то результат, они не использованы. Что говорит о крайне низком профессиональном подходе либо просто о нежелании действительно занимается раскрытием.

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И неожиданная и не до конца понятная связь представителя, пусть и в прошлом, государственной службы, но который неясным образом там присутствовал – я имею в виду сотрудника СБУ. Его тут же обозначили как бывшего, хотя какое-то незакономерное его там болтание было.

Оно, к сожалению, говорит о том, что ситуация, в которой могут быть замешаны и какие-то интересы государства, оно, наверное, особо неохотно будет прилагать какие-то усилия, чтобы эту правду открыть.

Ну и для меня во всех резонансных случаях… Абсолютно разные люди, но совершенно циничное убийство средь бела дня экс-депутата российской Госдумы Вороненкова, террористические атаки по отношению к сотрудникам спецслужб – я имею в виду убийство полковника, одного из руководителей украинского армейского спецназа и так далее… Они остаются нераскрытыми – еще по одной регулярно повторяющейся причине. Потому что политические лозунги, заангажированность мешают следствию работать.

А у нас, как только что-то происходит, появляются говорящие головы вроде Геращенко или еще кого-то, и все сразу моментально четко видят, естественно, "мохнатую и страшную руку Кремля", которая, безусловно, является "злодеем". В итоге, это никогда не доказывается, но такое впечатление, что сама такая однозначная, быстрая, настойчивая установка действует просто фильтром, который мешает уже дальше правоохранительной системе либо учесть какие-то очевидные аргументы, либо подталкивает к тому, что они под эту "руку Кремля" и подталкивали все.

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А следствие, если оно является каким-то уже предвзятым, оно уже заангажировано, оно теряет право на объективность, становится больше политическим инструментом, чем тем органом, который способен хладнокровно, профессионально и конструктивно расследовать злодеяние.

Мне кажется, что гибель Павла Шеремета – она как увеличительное стекло, которое сконцентрировало на себе все проблемы, присущие сегодня деятельности правоохранительных систем и в раскрытии таких очевидно резонансных преступлений, которые где-то даже определяют авторитет самой системы, состоятельность государства, которое все-таки способно как-то граждан если не защитить, то хотя бы вскрыть исполнителей, заказчиков и мотивы этого преступления.

К сожалению, мы видим в Украине, что это все – абсолютно нулевые величины.

Павлив: "делом чести" должно быть снижение уровня преступности в стране"

Михаил Павлив, политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Павлив

Проблема заключается в том, что это резонансная проблема для власти – убийство Шеремета. Но с точки зрения юридической, человеческой – никакой разницы между погибшим журналистом Павлом Шереметом и любыми другими погибшими людьми – в бандитских разборках, при разбоях, грабежах, нападениях, убийствах, заказных убийствах – нет.

Сколько их за последнее время уже у нас – не счесть. Криминогенная ситуация в стране бьет все рекорды. Недавно думал, что если бы интернет, социальные сети были бы в ходе в 90-ые годы – картина бы так же где-то и выглядела: мы каждый день слышим новые и новые истории про убийства, перестрелки, взрывы гранат, еще что-то.

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Я бы об этом хотел говорить, мне кажется, об этом стоит говорить сейчас, а не о том, что не раскрыто убийство конкретного журналиста. "Делом чести" для правоохранительных органов должно быть снижение уровня преступности и улучшения криминогенной ситуации в стране – вот с этим у нас как-то очень тяжело. При этом даже резонансные преступления не расследуются.

У нас на семь бед один ответ – "рука Кремля": очень комфортная для власти история. Только им никто уже не верит. Ни одно из по-настоящему резонансных событий не расследовано. Ни гибель людей в Одессе 2 мая 2014 года, ни убийство Олеся Бузины, убийство Калашникова, ни трагедия в Княжичах, где, по сути, правоохранители расстреляли друг друга. Таких историй, что называется, накопилось много. Это не считая других событий – убийства Вороненкова и других. У нас убийство на убийстве сидит и убийством погоняет. Об этом надо говорить, а не о том, что заглохло убийство Павла Шеремета.

Не стоит даже искать какой-то политической подоплеки в этом деле. Погиб человек, и это не кирпич упал на него, это спланированная акция, кому-то понадобилось, была какая-то причина у него. Правоохранители даже близко ко всему этому, насколько я понимаю, не подступились. И так – по всем направлениям.

И не только с убийствами проблема: с грабежами, кражами, с разбоем, с уличной преступностью, с гибелью на дорогах… У нас ситуация на украинских дорогах в разы ухудшилась с появлением новой "прекрасной", "чудесной" полиции. Об этом нужно говорить.

Коцаба: "власти выгодно не расследовать это дело"

Руслан Коцаба, журналист

УНИАН Руслан Коцаба. Архивное фото

Я считаю, что если не раскрыли по горячим следам, то тем более не раскроют сейчас. Это будет очередной "висяк", политическая заказуха, которую никогда, как правило, не расследуют.

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Мне кажется, что власти даже выгодно не расследовать, более того, власть в деле убийства Шеремета показала журналистам, что если совсем не играть по правилам игры, которые устанавливает Банковая, то может быть такой финал.

Я не думаю, что Шеремет был провластным или против власти, но он имел свою точку зрения на все. И даже если говорили, что это убийство связано с финансами, или, может быть, с (главный редактором "Украинской правды" – Ред.) Притулой – есть разные версии, в любом случае Шеремет был знаковой фигурой. И всегда в таких случаях политические убийства или теракты совершаются против знаковых людей.

Землянский: "сознательная политика нагнетания страха"

Валентин Землянский, эксперт в сфере энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений

Что во всей этой ситуации тревожит больше всего? Начиная с 2014 года, со времен Майдана, не раскрыто ни одно резонансное убийство: ни людей на Майдане, ни 2 мая в Одессе, ни то, что касается отдельных личностей – Бузины, Шеремета. А, как известно, безнаказанность порождает вседозволенность. И такие громкие дела говорят о неспособности правоохранительных органов соответствующим образом реагировать на вызовы, которые бросает им криминал.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Цветы на месте гибели Павла Шеремета

Будь то организованная преступность, заказное убийство, политические разборки — неважно: у обывателя складывается впечатление, что, во-первых, государство не в состоянии защитить не только его, но и более серьезных людей. Давайте вспомним еще череду так называемых самоубийств "регионалов", по которым тоже не было проведено расследований – это самоубийства, которые вызывали большие вопросы: зачем Самсоненко-Семенюк стреляться из охотничьего ружья?

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То есть у обывателя складывается понимание, что государство не в состоянии его защитить. Сам он себя защитить не может – он, в отличие от криминала, не владеет огнестрельным оружием. С одной стороны, это создает панику, люди становятся более управляемыми для государства. Я считаю, что это абсолютно сознательная политика, которая проводится на сегодняшний день, поскольку это дает возможность управлять толпой.

Человек боится не только завтрашнего дня – что произойдет с тарифами, с ценами, теперь он боится еще и за собственную жизнь, потому что прекрасно понимает, что в случае столкновения с радикалами, с "гражданскими активистами" от государства, от полиции помощи ждать не приходится – его никто не защитит. Это вызывает достаточно большое опасение.

Второй момент касается криминала. Он чувствует себя, как рыба в воде. Он прекрасно понимает, что государство не хочет или не может противодействовать организованной преступности, в результате мы видим как вырос уровень квартирных краж, разбойных нападений, ограблений. Но статистика скрывается.

Спрашивается, если мы стали европейским демократическим государством, почему стала скрываться статистика преступлений? Она не становится достоянием общественности, не собираются брифинги. Господин Аваков не проводит никаких публичных мероприятий, чтобы рассказать о криминогенной ситуации в стране.

@ChristopherJM Шествие к годовщине убийства Павла Шеремета у здания МВД

Идет нагнетание истерии в обществе, причем истерии криминального толка, то есть беззащитности, невозможности защитить себя и свою семью. Убийство Шеремета – только один из эпизодов того, что происходит в стране. И складывается впечатление, что происходит это при сознательном попустительстве со стороны власти.

Корнейчук: "Власть не напрягается, потому что нет запроса со стороны общества"

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

По сути, обещания власти раскрыть убийство Шеремета остались пустыми словами. Как и пафосные слова о том, что это "дело чести" для власти.

Почему так?

Во-первых, до конца непонятен сам мотив убийства Шеремета. Шеремет был не настолько влиятельной и популярной персоной, чтобы его убийство могло дестабилизировать ситуацию в стране. Он не выступал свидетелем ни на каком судебном процессе и не обладал ценной информацией, как убитый позднее экс-депутат Госдумы Вороненков. Не связан с разведкой Генштаба и контрразведкой СБУ, как погибшие недавно от взрывов офицеры. Поэтому попытка привязать к устранению Шеремета "российский след", как пыталось сделать МВД под видом расследования, сразу провалилась.

Во-вторых, после Майдана, смены власти и последовавших люстраций в Украине полностью развалена система правоохранительных и следственных органов. Не осталось профессиональных следователей ни в МВД, ни СБУ, ни в ГПУ.

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Поэтому тот же Аваков может давать ценные указания проводить следствие, но исполнители собирают улики так же, как и их шеф. В Facebook.

В-третьих, власть особо и не напрягается проводить расследования резонансных убийств, поскольку нет запроса общества. А значит – отсутствие результатов расследований никак не повлияет на рейтинг власти.

Дьяченко: ценность человеческой жизни в обществе упала до нуля

Елена Дьяченко, политический эксперт, директор Консалтинговой компании "Партия власти"

Ценность человеческой жизни в обществе за последних четыре года упала до нуля. Насильственная смерть людей и в зоне конфликта на Донбассе, и в мирных регионах, в столице среди бела дня — рядовое ежедневное событие, не вызывающее интереса правоохранителей. Несомненно, теракты, перестрелки и даже война стали частью реальности всего мира, правда, к чести других государств, антитеррористические операции там длятся часы или минуты, преступников задерживают и судят. А мы слышим обстоятельные разъяснения причин бездействия наших властей — агрессия, сами понимаете, Кремль, поэтому невозможно ничего исправить. Обществу посылается сигнал, что так теперь и будет, а перечисленные в третьей статье Конституции гарантии государства по отношению к гражданам — то что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство неприкосновенность и безопасность признаются государством наивысшей социальной ценностью, — дальше можно считать декоративными.

twitter.com/alexrbchn "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Беспокоит самоустранение правоохранителей от главной своей функции — предупреждения преступлений до их совершения, этой функции нет, например в законе о новой европейской реформированной полиции. Раскрытие преступлений, пафосно названных властью делами своей чести, на мой взгляд, происходит в полной гармонии с состоянием этой чести.

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Представление власти о правосудии и законности, как мы видим, ближе к племенным обычаям наших прародителей. По умолчанию прав и невиновен тот, кто из своего племени (квалификация как теракт обстоятельств сомнительного ранения "своего" нардепа Е. Дейдея и разрешение не платить залог "своему" нардепу Б. Розенблату). И по умолчанию виновен чужак (ГПУ искренне возмущается напоминаниями о необходимости доказывать и обосновывать обвинения против М. Добкина, Ю. Бойко, В. Новинского, А. Ефремова и других, считая, что просто назвать их виновными вполне достаточно).

Но в целом, все происходящее вполне закономерно. Ведь содержательным наполнением европейских ценностей для текущей власти, как недавно выяснилось, являются "фантастический кофе" и "опера" — то есть развлечения, и отдых, а не верховенство права, действующие законы и безусловное выполнение всеми договоренностей, как писанных, так и не писанных.