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    Политика

    Новый генконсул США в Украине приступила к работе

    (обновлено: )92
    У Генерального консула США в Украине Уильяма Бистрянськи завершился срок его миссии в Украину, теперь на посту его сменила Кимберли А.МакДональд.
    Генеральный консул США в Украине Кимберли А.МакДональд приступила к работе
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    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Новый генеральный консул США в Украине Кимберли А.МакДональд приступила к работе,  сообщает департамент консульской службы МИД в Facebook.

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    Отмечается, что она сменила на этом посту Уильяма Бистрянськи в связи с завершением срока его миссии. 

    "19 июля директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев принял Генерального консула США в Украине Уильяма Бистрянськи в связи с завершением срока его миссии в Украину и нового Генерального консула США в Украине Кимберли А.МакДональд", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, в скором времени новоназначенный спецпредставитель США Курт Волкер снова посетит Украину.

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