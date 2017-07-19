Новый генконсул США в Украине приступила к работе

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Новый генеральный консул США в Украине Кимберли А.МакДональд приступила к работе, сообщает департамент консульской службы МИД в Facebook.

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Отмечается, что она сменила на этом посту Уильяма Бистрянськи в связи с завершением срока его миссии.

"19 июля директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев принял Генерального консула США в Украине Уильяма Бистрянськи в связи с завершением срока его миссии в Украину и нового Генерального консула США в Украине Кимберли А.МакДональд", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в скором времени новоназначенный спецпредставитель США Курт Волкер снова посетит Украину.