Янукович должен участвовать в суде в Киеве по видеосвязи - адвокат

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек считает, что его подзащитный должен принимать участие в судебном процессе по делу о государственной измене, проходящем в Киеве, в режиме видеоконференции.

Ранее суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации участия Януковича в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ. Суд считает возможным выход Януковича на связь по Skype, однако защита выступала против этого. В июле адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников. Новым адвокатом Януковича был назначен Мешечек.

"Я считаю необходимым для справедливого суда, справедливого рассмотрения в соответствии с конвенцией о защите прав человека и основоположных свободах его участие в судебном процессе по видеоконференции", — заявил Мешечек в среду журналистам.

По его словам, назначив заочное рассмотрение дела о госизмене, суд ограничивает права Януковича, поскольку экс-глава государства не может задавать вопросы и заявлять ходатайства в судебном процессе.

Позже стало известно, что суд объявил до 3 августа перерыв в рассмотрении уголовного дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене, предоставив новому адвокату обвиняемого время ознакомиться с материалами.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита более не будет участвовать в судебном процессе о госизмене, так как экс-президент отозвал своих защитников.

"В деле объявляется перерыв для предоставлению адвокату возможности реализовать свое право на качественную защиту обвиняемого Януковича на 10.00 3 августа", — заявил председательствующий на заседании судья Владислав Девятко.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защитника. При этом суд отметил, что материалы дела насчитывают 21 том документов.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые власти завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.