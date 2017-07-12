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    Политика

    Суд по делу Януковича: новый адвокат заявил, что с подзащитным не знаком

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (635)

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    Оболонский районный суд Киева продолжил в среду заседание по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене. Новый адвокат заявил, что лично не знаком с Януковичем.
    Адвокат Виталий Мешечек
    Цензор.нет

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Назначенный Киевом адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Виталий Мешечек заявил, что получал адвокатскую лицензию в Донецке, но со своим подзащитным лично не знаком.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Оболонский районный суд Киева продолжил в среду заседание по уголовному делу Януковича по обвинению в госизмене. Суд 6 июля удовлетворил ходатайство обвинения и принял решение о предоставлении обвиняемому в госизмене Януковичу государственного адвоката из Центра предоставления вторичной правовой помощи. Оно было принято в связи с решением Януковича отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и отказа участвовать в нем. Защитником Януковича по делу о госизмене был назначен Мешечек.

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    "Я специализируюсь сейчас, в последние годы на уголовных делах… Я занимаюсь индивидуальной адвокатской деятельностью в Киеве. У меня есть заключенный договор с региональным центром предоставления бесплатной вторичной правовой помощи… Лицензию (адвоката – ред.) получал в Донецке", — сказал Мешечек в среду журналистам.

    Он также заявил, что лично не знаком с Януковичем. Адвокат также отказался отвечать, общался ли он уже со своим подзащитным, согласовывал ли позицию защиты с предыдущими адвокатами. Кроме того, Мешечек сообщил, что увлекается футболом и является болельщиком донецкого и киевского футбольных клубов.

    Янукович родился в селе Жуковка Енакиевского района Донецкой области, свою политическую карьеру он начинал в Донецком регионе.

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    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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