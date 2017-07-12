ВР в среду рассмотрит вето президента на закон о военных кафедрах в медвузах

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вето президента к закону №2210а, которым предусматривается обязательное прохождение студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, Рада также рассмотрит ратификацию Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятость населения".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.