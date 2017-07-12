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    Политика

    ВР в среду рассмотрит вето президента на закон о военных кафедрах в медвузах

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    В повестке дня работы парламента отмечается, что народные депутаты также рассмотрит ратификацию Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.
    Верхоная Рада
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вето президента к закону №2210а, которым предусматривается обязательное прохождение студентами высших медицинских, фармацевтических учебных заведений военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/ukrpravda_news
    Жара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов

    Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, Рада также рассмотрит ратификацию Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве.

    В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятость населения".

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада во вторник поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.

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