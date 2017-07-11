Протесты под Радой. Полиция отчиталась о ситуации

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КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Полиция Киева не зафиксировала нарушений общественного порядка в ходе митинга за отмену депутатской неприкосновенности возле здания Верховной Рады Украины, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Митинг за отмену депутатской неприкосновенности проходит возле здания парламента в Киеве, его участники ранее подожгли файеры. В данный момент Рада рассматривает представление Генпрокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с ряда депутатов для возможности привлечения их к уголовной ответственности.

"Никаких грубых правонарушений не зафиксировано", — сказала Блищик.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции "Оппозиционного блока" — Михаила Добкина, от "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от "Блока Петра Порошенко" — Борислава Розенблата, от "Радикальной партии" — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.