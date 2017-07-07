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    Москаль посоветовал жителю Ужгорода обратиться в психбольницу

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (187)

    (обновлено: )22201
    Житель Ужгорода Иван Данацко заявил, что предложил главе облгосадминистрации Геннадию Москалю "повторить подвиг Кличко и переименовать проспект Свободы в Ужгороде на проспект Хорти".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной государственной  администрации Геннадий Москаль, отвечая на запрос жителя Ужгорода порекомендовал ему обратиться к психиатору, сообщил на своей странице в Facebook Иван Данацко.

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    "На ваше требование от 02.06.2017 №Д-02222/03-1 про переименовании проспекта Свободы в Ужгороде на проспект Миклоша Хорти сообщаем — вы обратились не по адресу, вам следует обратится к психиатру. Областная психиатрическая больница Закарпатской области находится по адресу: г. Берегово, ул. Мужайская, 41а", — говорится в представленном документе.

    Отметим, что Данацко копию запроса не предоставил, однако заявил, что предложил главе ОГА Геннадию Москалю "повторить подвиг Кличко и переименовать проспект Свободы в Ужгороде на проспект Хорти".

    "Получил письмо от председателя Закарпатской областной администрации Москаля Г.Г. на свое обращение, после переименования в Киеве проспекта Ватутина на проспект Шухевича, где предложил ему повторить подвиг Кличко, и раз меняем наших героев на пособников фашистов, пусть переименуют проспект Свободы в Ужгороде на проспект Хорти!" — отметил Данацко.

    Напомним, Киевской городской совет 1 июня решил переименовать проспект генерала Ватутина в честь националиста Шухевича.

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