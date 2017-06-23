Погранслужба сообщила новые данные об украинцах, которых не пустили в ЕС

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С момента действия безвизового режима с Европейским Союзом за границу выехали почти 745 тысяч украинцев, сообщил во время селекторного совещания первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

"С 11 июня по состоянию на 00.00 часов 23 июня Пограничная служба Украины оформила 741 тысяч 795 граждан, которые выехали в Европейский союз. Из них 156 тысяч 916 — по биометрическим паспортам, а это 29% от общего количества", — сказал он.

По словам Серватюка, границу с Польшей пересекли за это время 12 796 граждан, 2061 человек — границу со Словакией, 4874 — с Венгрией, 2849 — с Румынией.

"11477 человек пересекли границу воздушным пространством. В общем отказано пограничными службами европейских стран с начала безвиза 33 гражданам Украины. За текущие сутки — всего одному лицу", — добавил Серватюк.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.