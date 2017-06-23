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    Погранслужба сообщила новые данные об украинцах, которых не пустили в ЕС

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (600)

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    По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, с 11 июня Пограничная служба Украины оформила 741 тысяч 795 граждан, которые выехали в Европейский союз.
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С момента действия безвизового режима с Европейским Союзом за границу выехали почти 745 тысяч украинцев, сообщил во время селекторного совещания первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

    Флаг Евросоюза
    Украинское фото
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    "С 11 июня по состоянию на 00.00 часов 23 июня Пограничная служба Украины оформила 741 тысяч 795 граждан, которые выехали в Европейский союз. Из них 156 тысяч 916 — по биометрическим паспортам, а это 29% от общего количества", — сказал он.

    По словам Серватюка, границу с Польшей пересекли за это время 12 796 граждан, 2061 человек — границу со Словакией, 4874 — с Венгрией, 2849 — с Румынией.

    "11477 человек пересекли границу воздушным пространством. В общем отказано пограничными службами европейских стран с начала безвиза 33 гражданам Украины. За текущие сутки — всего одному лицу", — добавил Серватюк.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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