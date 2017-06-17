Юрист: закон Савченко спас осужденных от болезней, но наплодил рецидивистов

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент одобрил отмену так называемого закона Савченко. Он предполагал, что пребывание в СИЗО засчитывалось судом как день за два в общий срок отбывания наказания. 18 мая Верховная Рада отменила "закон Савченко".
Насколько оправдано было в свое время принятие закона Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист и правозащитник Юрий Шулипа.
"Скажем так, мне неизвестно, каковы были условия (при которых закон принимали — ред.), но к этому обязывали социальные условия. Действительно, в Украине следственные изоляторы находятся в очень плохом состоянии, и это было связано с тем, что люди там сидят и зарабатывают хронические заболевания, то есть сидеть там — опасно, но, с другой стороны, так получилось, что очень много рецидивистов вышло на свободу, и из-за этого повысился криминогенный уровень во всей Украине", — пояснил юрист.