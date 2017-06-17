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    Политика

    Юрист: закон Савченко спас осужденных от болезней, но наплодил рецидивистов

    (обновлено: )2701
    Следственные изоляторы в Украине находятся в очень плохом состоянии, и сидеть там - действительно опасно. Об этом в эфире Голоса Столицы заявил юрист и правозащитник Юрий Шулипа.
    Юрий Шулипа
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент одобрил отмену так называемого закона Савченко. Он предполагал, что пребывание в СИЗО засчитывалось судом как день за два в общий срок отбывания наказания. 18 мая Верховная Рада отменила "закон Савченко".

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: закон "Савченко" – масштабная амнистия преступников
     Перед голосованием в парламенте озвучили "последствия" его действия — преступники, которые досрочно оказались на свободе, повторно совершили 55 убийств, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений. Теперь свое слово сказал и Петр Порошенко, а значит, срок общего заключения будет включать пребывание в СИЗО, но по дням, а не день за два.

    Насколько оправдано было в свое время принятие закона Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист и правозащитник Юрий Шулипа.

    "Скажем так, мне неизвестно, каковы были условия (при которых закон принимали — ред.), но к этому обязывали социальные условия. Действительно, в Украине следственные изоляторы находятся в очень плохом состоянии, и это было связано с тем, что люди там сидят и зарабатывают хронические заболевания, то есть сидеть там — опасно, но, с другой стороны, так получилось, что очень много рецидивистов вышло на свободу, и из-за этого повысился криминогенный уровень во всей Украине", — пояснил юрист.

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