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    Политика

    Сотрудникам Нацполиции запретили пользоваться Viber

    (обновлено: )232
    Глава Нацполиции Сергей Князев категорически запретил сотрудникам МВД использовать мессенджер Viber, с целью недопустимости утечки служебной информации.
    Мессенджер Viber
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Полицейским запретили пользоваться мессенджером Viber. Соответствующее поручение на своей странице в Facebook опубликовал киевлянин Владимир Коваль.

    Фото со страницы Владимира Коваля в Facebook
    Антон Геращенко продолжает пользоваться Viber

    "Глава Нацполиции Сергей Князев категорически запретил сотрудникам МВД использовать мессенджер Viber, с целью недопустимости утечки служебной информации. Однако советник министра Авакова Антон Геращенко все-равно продолжает обмениваться информацией и переписываться в этом мессенджере, чему свидетельствуют уведомления на его айфоне", — пишет Коваль.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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