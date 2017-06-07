Сотрудникам Нацполиции запретили пользоваться Viber

Фото из открытых источников

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Полицейским запретили пользоваться мессенджером Viber. Соответствующее поручение на своей странице в Facebook опубликовал киевлянин Владимир Коваль.

Фото со страницы Владимира Коваля в Facebook Антон Геращенко продолжает пользоваться Viber

"Глава Нацполиции Сергей Князев категорически запретил сотрудникам МВД использовать мессенджер Viber, с целью недопустимости утечки служебной информации. Однако советник министра Авакова Антон Геращенко все-равно продолжает обмениваться информацией и переписываться в этом мессенджере, чему свидетельствуют уведомления на его айфоне", — пишет Коваль.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.