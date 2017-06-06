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    Политика

    Королевская может потерять зрение - депутат

    (обновлено: )39001
    Наталья Королевская может реально потерять зрение. Об этом в своем выступлении в Парламенте заявил сопредседатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Александр Вилкул.
    Наталья Королевская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. После нападения, которое произошло в Одессе, народный депутат Наталья Королевская может реально потерять зрение. Об этом в своем выступлении в Парламенте заявил сопредседатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Александр Вилкул.

    Скриншот со страницы Александра Вилкула в Facebook
    Вилкул заявил, что Королевская может потерять зрение

    Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

    "Давление на оппозицию переходит в террор", — отметил оппозиционный политик.

    Напомним, 2 июня в Одессе неизвестные облили зеленкой Наталью Королевскую в ходе съезда женщин юга Украины. После чего депутат направилась в больницу.

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