Королевская может потерять зрение - депутат

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. После нападения, которое произошло в Одессе, народный депутат Наталья Королевская может реально потерять зрение. Об этом в своем выступлении в Парламенте заявил сопредседатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Александр Вилкул.

Скриншот со страницы Александра Вилкула в Facebook Вилкул заявил, что Королевская может потерять зрение

Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Давление на оппозицию переходит в террор", — отметил оппозиционный политик.

Напомним, 2 июня в Одессе неизвестные облили зеленкой Наталью Королевскую в ходе съезда женщин юга Украины. После чего депутат направилась в больницу.