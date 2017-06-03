Киевские врачи подтвердили диагноз Королевской

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Столичные врачи подтвердили ранее озвученную информацию о диагнозе нардепа Натальи Королевской после вчерашнего инцидента в Одессе, когда ее облили зеленкой. Пресс-служба политика опубликовала заключение Киевского центра микрохирургии глаза.

"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе. Депутат Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш сообщила, что Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения.