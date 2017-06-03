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    Общество

    Киевские врачи подтвердили диагноз Королевской

    (обновлено: )42901
    Согласно диагнозу, у Королевской химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза, эрозия роговицы левого глаза, частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.
    Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе
    facebook.com/AutomaidanOdesa

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Столичные врачи подтвердили ранее озвученную информацию о диагнозе нардепа Натальи Королевской после вчерашнего инцидента в Одессе, когда ее облили зеленкой. Пресс-служба политика опубликовала заключение Киевского центра микрохирургии глаза.

    Нападение на Наталию Королевскую в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Nataliya Korolevska
    Атака зеленкой. Нападение на Королевскую в Одессе

    "Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Наталию Королевскую облили зеленкой в Одессе. Депутат Одесского облсовета от "Оппозиционного блока" Ирина Ковалиш сообщила, что Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

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