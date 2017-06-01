Мэр Конотопа объявил о роспуске горсовета за саботаж

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин заявил о роспуске горсовета за "произвол со стороны депутатов" и "саботаж", соответствующее обращение он направил в Верховную Раду, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Согласно сообщению, причиной такого решения стал саботаж работы горсовета со стороны ряда депутатов в течение нескольких месяцев.

"Фракции "Родной город", "Народная партия", "Воля народа", "Самопомич" и "Солидарность" уже третий месяц дестабилизируют работу городского совета, срывая сессии. На пленарных заседаниях их представители саботируют принятие важных для города решений, а руководители фракций вообще не появляются на предсессионные собрания и не принимают участия в работе депутатских комиссий", — говорится в сообщении.

"Как мэр я не буду терпеть такого произвола со стороны депутатов. Я обратился в парламент, чтобы были назначены внеочередные выборы в городской совет", — заявил Семенихин.

Ранее Семенихин попытался сорвать собрание активистов "Украинского выбора", посвященное вопросам выполнения минских соглашений, мирному урегулированию конфликта на Донбассе и социально-экономической ситуации в стране. В ответ политсила, лидером которой является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, потребовала возбудить уголовное дело против мэра Конотопа.