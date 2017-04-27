Мэр Конотопа выгнал из города сторонников "Украинского выбора"

Мэр Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин лично сорвал собрание сторонников движения "Украинский выбора — Право народа", лидером которого является экс-глава Администрации президента Виктор Медведчук.

Собрание проходило в ресторанно-гостиничном комплексе "Делюкс". Явившись на собрание, мэр выгнал сторонников движения из здания и дал им десять минут на то, чтобы уехать из города.

Во время скандала городской голова громко кричал и обвинял участников собрания в сепаратизме. В ходе конфликта произошла небольшая потасовка.

В свою очередь в "Украинском выборе" назвали действия Семенихина дебошем и призвали своих сторонников в Конотопе дать действиям мэра-"свободовца" жесткую оценку.

Накануне сообщалось о конфликте в мэрии Днепра, в ходе которого, как утверждают очевидцы, мэр Борис Филатов избил активиста. Сам Филатов отрицает участие в драке.