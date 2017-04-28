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    Политика

    Политсила Медведчука потребовала открыть дело против мэра Конотопа

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    "Украинский выбор - Право народа" призвал правоохранительные органы провести расследование противоправных действий Артема Семенихина, а представителей гражданского общества - дать им оценку.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Движение "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, требует возбудить уголовное дело против мэра Конотопа Сумской области, который ранее пытался сорвать собрание движения.

    Мэр Конотопа Артем Семенихин против Украинского выбора. Видео
    Канал на Youtube 05447.com.ua
    Мэр Конотопа выгнал из города сторонников "Украинского выбора"

    Ранее пресс-служба движения сообщила, что мэр Конотопа Артем Семенихин попытался сорвать собрание активистов "Украинский выбор", посвященное вопросам выполнения минских соглашений, мирному урегулированию конфликта на Донбассе и социально-экономической ситуации в стране.

    "Мы призываем правоохранительные органы провести расследование противоправных действий городского головы Конотопа, а представителей гражданского общества, сознательных граждан, имеющих гражданскую позицию, дать оценку действиям мэра Семенихина", — сообщается в пятницу на сайте движения.

    По данным "Украинского выбора", действия Семенихина попадают под квалификацию статей 296, 170 и 364 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности общественных организаций путем хулиганства и злоупотребления властью).

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