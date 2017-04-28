Политсила Медведчука потребовала открыть дело против мэра Конотопа

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Движение "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, требует возбудить уголовное дело против мэра Конотопа Сумской области, который ранее пытался сорвать собрание движения.

Ранее пресс-служба движения сообщила, что мэр Конотопа Артем Семенихин попытался сорвать собрание активистов "Украинский выбор", посвященное вопросам выполнения минских соглашений, мирному урегулированию конфликта на Донбассе и социально-экономической ситуации в стране.

"Мы призываем правоохранительные органы провести расследование противоправных действий городского головы Конотопа, а представителей гражданского общества, сознательных граждан, имеющих гражданскую позицию, дать оценку действиям мэра Семенихина", — сообщается в пятницу на сайте движения.

По данным "Украинского выбора", действия Семенихина попадают под квалификацию статей 296, 170 и 364 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности общественных организаций путем хулиганства и злоупотребления властью).