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    "Ты разжигаешь войну!" Жители Конотопа прогнали Соболева из города

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (701)

    (обновлено: )34270
    Жители города Конотоп в Сумской области повздорили с депутатом Верховной Рады от "Самопомощи" Егора Соболева, поддерживающего блокаду торговлю Донбасса, и в нецензурной форме призвали его покинуть город.
    Жители Конотопа прогнали Соболева из города
    скриншот видео на канале TVgolosnaroda

    "Жители Конотопа, где находится крупный железнодорожный узел, выступили против организаторов блокады сообщения с Россией. На появившемся в сети ролике можно увидеть, как местные жители выгоняют из города нардепа Егора Соболева и блокировщиков", — пишет издание "Вести" в среду.

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    Скриншот видео Facebook Вікторія Мамотюк
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    В частности, издание опубликовало видео, на котором жители Конотопа высказываются против Соболева, обвиняя его в разжигании войны. После препирательства с местными жителями Соболев ушел, не желая продолжать диалог с ними.

    Видео смотрите здесь. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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