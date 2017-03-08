"Ты разжигаешь войну!" Жители Конотопа прогнали Соболева из города

"Жители Конотопа, где находится крупный железнодорожный узел, выступили против организаторов блокады сообщения с Россией. На появившемся в сети ролике можно увидеть, как местные жители выгоняют из города нардепа Егора Соболева и блокировщиков", — пишет издание "Вести" в среду.

В частности, издание опубликовало видео, на котором жители Конотопа высказываются против Соболева, обвиняя его в разжигании войны. После препирательства с местными жителями Соболев ушел, не желая продолжать диалог с ними.

Видео смотрите здесь. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.