МИД Германии подтвердил "нормандскую встречу" 30 мая

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Берлин подтвердил проведение рабочей встречи в рамках "нормандского формата" по Украине в Берлине 30 мая на уровне заместителей глав МИД и политических директоров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы продолжаем интенсивное сотрудничество в минском процессе и в "нормандском формате" для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Поэтому завтра мы пригласили на встречу заместителей министров иностранных дел "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина — Ред.) в Берлин", — сказал Шефер.

Он добавил, что "речь идет о том, чтобы проверить нынешний уровень развития ситуации на месте в связи не только с соблюдением режима прекращения огня, но и обязательств минского соглашения".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках "нормандского формата" по Донбассу. Он отметил, что этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.