В Минюсте спрогнозировали, когда Рада примет закон по актам СССР

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов после майских праздников.

Ранее Кабмин одобрил законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в течение трех лет. Петренко заявлял, что документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. В течение шести месяцев с момента вступления закона в силу должны прекратить свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, которые принимались до провозглашения независимости Украины, в течение года — все законы и в течение трех лет — все кодексы советских времен, которые еще действуют в стране.

"Я рассчитываю, что после майских праздников украинский парламент рассмотрит наш законопроект и он станет законом… Украина полностью освободится от советского рода нормативных актов в течение трех лет", — заявил Петренко в понедельник на пресс-конференции.

В мае 2015 года вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.