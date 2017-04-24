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    Политика

    В Минюсте спрогнозировали, когда Рада примет закон по актам СССР

    (обновлено: )18004
    Глава Минюста Павел Петренко сообщил, что рассчитывает на принятие Радой законопроекта об отмене действия советских нормативных актов после майских праздников.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов после майских праздников.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
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    Ранее Кабмин одобрил законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в течение трех лет. Петренко заявлял, что документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. В течение шести месяцев с момента вступления закона в силу должны прекратить свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, которые принимались до провозглашения независимости Украины, в течение года — все законы и в течение трех лет — все кодексы советских времен, которые еще действуют в стране.

    "Я рассчитываю, что после майских праздников украинский парламент рассмотрит наш законопроект и он станет законом… Украина полностью освободится от советского рода нормативных актов в течение трех лет", — заявил Петренко в понедельник на пресс-конференции.

    В мае 2015 года вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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