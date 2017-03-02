Украина может отменить все правовые акты времен СССР - Минюст

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство юстиции намерено инициировать отмену в Украине всех правовых актов времен СССР в рамках декоммунизации, заявил глава ведомства Павел Петренко.

Читайте также: Декоммунизация, тарифы и проблема языка как провокаторы сепаратизма

Ранее Петренко сообщал о намерении в ближайшее время отменить действие более чем 100 актов, которые были приняты в советское время.

"Декоммунизация должна происходить не только в виде изменений названий улиц… Я обращусь в парламент, чтобы внести изменения в закон о декоммунизации и описать, что все акты, которые принимались в СССР, они прекращают свое действие", — сказал Петренко в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что на сегодняшний день действует норма, которая предусматривает, что акты, принимавшиеся до 1991 года, имеют силу, если не противоречат действующему законодательству. По его словам, советские акты, изданные при плановой экономике, "противоречат украинской модели свободного бизнеса".

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти разработал проект закона "О государственных праздниках в Украине", который предусматривает пересмотр ряда праздников, которые считаются государственными.