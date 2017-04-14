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    Лутковская: в Украине более 300 россиян содержатся под стражей

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    По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, она направила список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Более 300 россиян находятся под стражей в Украине, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, сообщают "Украинские новости".

    Проверка следственного изолятора СБУ
    Генеральна прокуратура Украины/Youtube
    Инспекция Луценко, Лутковской и Грицака в следственном изоляторе СБУ

    Омбудсмен сообщила, что отправила список этих людей российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и предложила ей навестить их для оценки условий их содержания.

    "Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она (Москалькова, — ред.) может быть заинтересована как омбудсмен", — сказала Лутковская.

    В свою очередь, Лутковская просит разрешения посетить 12 украинцев, содержащихся под стражей в России, среди которых журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко. Ответа от российской коллеги Лутковская пока не получила.

    Ранее Лутковская заявила, что готова подключиться к процессу обмена пленными в Донбассе. Она готова заняться верификацией списка людей, пребывающих в местах несвободы.

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