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    Россия

    Москалькова обсудила с Лутковской перемещение заключенных из Крыма

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (76)

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    По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, во время встречи стороны договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытие колонок на официальных сайтах уполномоченных.
    Неформальная встреча Татьяны Москальковой с Валерией Лутковской
    moskalkova.official

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что провела неформальную встречу с украинским омбудсменом Валерией Лутковской, в ходе которой обсудила перемещение заключенных из Крыма.

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    "Провела неформальную встречу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковской. Обсудили перемещение заключенных из Крыма, договорились о продолжении практики совместных визитов и обмене информацией, а также об открытии колонок на официальных сайтах уполномоченных с информацией по вопросам взаимодействия", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

    Ранее замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что РФ и Украина договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Москалькова не подтвердила эту информацию.

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