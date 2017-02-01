Украинцы стали чаще обращаться за помощью к омбудсмену – Лутковская

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украинцы в 2016 году обращались за помощью в офис омбудсмена на 30% чаще, чем в 2015 году, заявила в среду уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"В 2016 году мы получили на 30% больше обращений по сравнению с 2015 годом. В абсолютных цифрах это около 25 тысяч обращений за год", — заявила Лутковская в среду в ходе интернет-конференции в информагентстве "ЛИГАБизнесИнформ".

По ее словам, в основном в офис омбудсмена обращаются с социальными вопросами, проблемами с доступом к правосудию и публичной информации.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее заявила о положительных тенденциях соблюдения прав человека в Украине. Однако организация выразила обеспокоенность ходом некоторых судебных процессов в стране, случаями пыток в правоохранительных органах, а также уровнем гомофобии среди населения.