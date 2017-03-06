Офис Лутковской анонсировал скорую передачу заключенных из Крыма

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Передача Киеву 12 украинских заключенных из Крыма состоится в ближайшее время, сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена Украины.

"Омбудсмены Украины и РФ сообщили, что указанное перемещение произойдет в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина и РФ договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму. Уполномоченный по правам в РФ человека Татьяна Москалькова не подтвердила эту информацию.

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Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты референдума в Крыму и ввели против России санкции. Руководство РФ, в свою очередь, неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН "проголосовали за воссоединение с Россией". По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".