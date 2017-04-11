За арестом вина в Италии стоят чиновники Украины - Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. За арестом крымской винной продукции в Италии стоят украинские чиновники, которые хотят помешать крымско-итальянскому сотрудничеству, заявил вице-премьер правительства Крыма, курирующий внешнеэкономический сектор, Георгий Мурадов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, в этой ситуации уже разбираются. Представитель компании "Asti Group" – организатора российской экспозиции на выставке в Вероне — Нарине Багманян подтвердил эту информацию, пояснив, что выставка российских виноделов работает в нормальном режиме, но вина крымских и севастопольских производителей сняты с основного стенда.

СМИ при этом сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

"Эти действия спровоцированы и вызваны ретивыми украинскими чиновниками, которые активно бегали по итальянским министерствам и ведомствам и этого требовали, чтобы наш стенд демонтировали, сломали и арестовали, поэтому полицейские приняли меры, чтобы демонтировать стенд и свернуть наше крымское участие", — сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что выставка – это отнюдь не политическое мероприятие, на ней была представлена крымская продукция виноделия, которая интересна итальянским виноделам и предпринимателям.

Мурадов также считает, что эта акция направлена на подрыв добрых отношений, которые складываются между крымским регионом и Италией, и, в частности, призвана повлиять на предстоящий Ялтинский международный экономический форум, где Италия объявлена специальным гостем и ожидается большая делегация от страны.