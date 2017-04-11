наверх
11.04.201720:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    За арестом вина в Италии стоят чиновники Украины - Мурадов

    84
    По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, акция направлена на подрыв добрых отношений, которые складываются между крымским регионом и Италией, и, в частности, призвана повлиять на предстоящий Ялтинский международный экономический форум.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. За арестом крымской винной продукции в Италии стоят украинские чиновники, которые хотят помешать крымско-итальянскому сотрудничеству, заявил вице-премьер правительства Крыма, курирующий внешнеэкономический сектор, Георгий Мурадов.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, в этой ситуации уже разбираются. Представитель компании "Asti Group" – организатора российской экспозиции на выставке в Вероне — Нарине Багманян подтвердил эту информацию, пояснив, что выставка российских виноделов работает в нормальном режиме, но вина крымских и севастопольских производителей сняты с основного стенда.

    СМИ при этом сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

    "Эти действия спровоцированы и вызваны ретивыми украинскими чиновниками, которые активно бегали по итальянским министерствам и ведомствам и этого требовали, чтобы наш стенд демонтировали, сломали и арестовали, поэтому полицейские приняли меры, чтобы демонтировать стенд и свернуть наше крымское участие", — сказал Мурадов.

    Он подчеркнул, что выставка – это отнюдь не политическое мероприятие, на ней была представлена крымская продукция виноделия, которая интересна итальянским виноделам и предпринимателям.

    Мурадов также считает, что эта акция направлена на подрыв добрых отношений, которые складываются между крымским регионом и Италией, и, в частности, призвана повлиять на предстоящий Ялтинский международный экономический форум, где Италия объявлена специальным гостем и ожидается большая делегация от страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Белый дом
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США