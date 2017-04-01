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    Есть доказательства подкупа АМКУ компанией "Тедис Украина" – суд

    (обновлено: )184
    По версии следствия, сумма штрафных санкций, наложенных "Тедис Украина" решением АМКУ в 2016 году в размере 430 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке, является "безосновательно заниженной".
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. У следствия есть доказательства систематичного предоставления представителями табачной компании "Тедис Украина" денежных вознаграждений представителям АМКУ. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева, которым был санкционирован обыск в антимонопольном комитете.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обыски в "Тедис". Без политиков не обошлось - опрос экспертов

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    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина" (бывшее название "Мегаполис Украина") при участии россиянина. Правоохранители провели обыски в АМКУ, подозревая руководство госоргана в содействии монопольному положению "Тедис Украина" на украинском рынке.

    При этом "Тедис Украина" назвала необоснованными обвинения в свой адрес о выводе денег за границу. По ее данным, среди прямых или косвенных владельцев нет российских компаний и граждан России. Владельцами "Тедис Украина" являются физические лица — граждане Украины, Ирландии и Великобритании, добавили в компании.

    "В ходе досудебного расследования получены ведомости о том, что представители "Тедис Украина" неоднократно, систематически предоставляли денежные вознаграждения должностным лицам Антимонопольного комитета Украины", — говорится в копии определения Печерского райсуда Киева, который опубликовал в Facebook в субботу глава антимонопольного органа Юрий Терентьев.

    По версии следствия, которая изложена в определении суда, сумма штрафных санкций, наложенных "Тедис Украина" решением Антимонопольного комитета Украины в 2016 году по результатам проведенной им проверки в размере 430 миллионов гривен (16 миллионов долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке является "безосновательно заниженной".

    При этом глава АМКУ Юрий Терентьев под опубликованным документом в свое оправдание написал, что если следствие считает штраф заниженным, "то его может обжаловать третья сторона, это прямо предусмотрено законом "О защите экономической конкуренции".

    Он добавил, что после выемки в ходи обыска в АМКУ документов, они не могут быть предоставлены в суд, в котором "Тедис Украина" обжалует решение АМКУ о выписанном штрафе, что вероятно приведет к затягиванию дела".

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