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    Перспективы националистов прийти к власти тяготеют к нулю - Гладких

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (195)

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    Политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что у националистов нет шансов прийти к власти ни в результате свободных выборов, ни неконституционным путем.
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" объединяются для реализации общих целей. Об этом идет речь в подписанном в четверг, 16 марта, Национального манифесте. Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Он декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач.

    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Манифест националистов: требования и реальность

    Создание нового союза прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

    "На самом деле можно туда привлечь еще 25 политических организаций националистического направления. Но это увеличит электоральную базу их? Я уверен, что абсолютно не увеличит. Поэтому если они собираются прийти к власти в результате свободных демократических выборов, то их перспективы я оцениваю, как тяготеющие к нулю. А вот если они хотят прийти к власти в результате каких-то других действий, неконституционным путем, то, в принципе, я также не думаю, что они являются самыми мощными существами на этой почве, и они как раз победят. Поэтому в принципе, я думаю, что не стоит переоценивать вероятность того, что в Украине к власти придут какие-то правые националистические силы", — отметил эксперт.

    По мнению некоторых политических экспертов, манифест националистов носит популистический характер. 

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