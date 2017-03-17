Перспективы националистов прийти к власти тяготеют к нулю - Гладких

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" объединяются для реализации общих целей. Об этом идет речь в подписанном в четверг, 16 марта, Национального манифесте. Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Он декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач.

Создание нового союза прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

"На самом деле можно туда привлечь еще 25 политических организаций националистического направления. Но это увеличит электоральную базу их? Я уверен, что абсолютно не увеличит. Поэтому если они собираются прийти к власти в результате свободных демократических выборов, то их перспективы я оцениваю, как тяготеющие к нулю. А вот если они хотят прийти к власти в результате каких-то других действий, неконституционным путем, то, в принципе, я также не думаю, что они являются самыми мощными существами на этой почве, и они как раз победят. Поэтому в принципе, я думаю, что не стоит переоценивать вероятность того, что в Украине к власти придут какие-то правые националистические силы", — отметил эксперт.

По мнению некоторых политических экспертов, манифест националистов носит популистический характер.