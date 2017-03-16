Манифест националистов носит популистический характер - Разумков

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" объединятся для реализации общих целей. Об этом идет речь в подписанном сегодня Национальном манифесте, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Он декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач.

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что Национальный манифест — это стратегический план развития Украинского государства.

Объединение националистов прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

"Основываясь на том, что подписано, то в этом принципе "все хорошее против всего плохого" намерения, может, и серьезные, но сам документ носит популистический характер. При том, крайне популистический, объединяет в себе как крайне правые идеи, так и крайне социалистические: все национализировать, и что с этим делать непонятно. Таких пунктов очень много", — считает эксперт.

Напомним, всего в манифесте двадцать пунктов. Среди его целей: признание России "страной-агрессором", разрыв с ней дипломатических отношений, признание неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей "оккупированными территориями". Также стороны, подписавшие документ, выступают за создание контрактной армии и признание украинского языка как единственного государственного. Лидеры националистов не исключают, что, в случае проведения досрочных выборов в парламент, они будут участвовать в них вместе.