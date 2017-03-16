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    Манифест националистов носит популистический характер - Разумков

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что манифест националистов объединяет в себе как крайне правые идеи, так и крайне социалистические.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" объединятся для реализации общих целей. Об этом идет речь в подписанном сегодня Национальном манифесте, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Манифест националистов: требования и реальность

    Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Он декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач.

    Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что Национальный манифест — это стратегический план развития Украинского государства.

    Объединение националистов прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    "Основываясь на том, что подписано, то в этом принципе "все хорошее против всего плохого" намерения, может, и серьезные, но сам документ носит популистический характер. При том, крайне популистический, объединяет в себе как крайне правые идеи, так и крайне социалистические: все национализировать, и что с этим делать непонятно. Таких пунктов очень много", — считает эксперт.

    Напомним, всего в манифесте двадцать пунктов. Среди его целей: признание России "страной-агрессором", разрыв с ней дипломатических отношений, признание неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей "оккупированными территориями". Также стороны, подписавшие документ, выступают за создание контрактной армии и признание украинского языка как единственного государственного. Лидеры националистов не исключают, что, в случае проведения досрочных выборов в парламент, они будут участвовать в них вместе.

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