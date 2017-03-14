Янукович уверен, что ГПУ не допрашивает его, потому что боится

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что Генпрокуратура не допрашивает его, потому что боится дать ему слово.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство получило ответ от ГП РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории России в присутствии украинских правоохранителей в уголовном деле о госизмене. Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что правоохранители намерены направить ходатайство в Россию о допросе Януковича на территории РФ в качестве подозреваемого еще по двум делам — противодействие протестным акциям и создание преступной группировки.

"Последнее время ГПУ отговаривается, что якобы не знают, где я живу, потому что я от них скрываюсь. Повторяю снова – я не скрываюсь… Никто и ничто не мешает украинским следователям полноценно расследовать уголовные дела и допрашивать меня по ним. Но ГПУ боится очередной возможности дать мне слово и даже просто посмотреть мне в глаза", — заявил Янукович в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сообщил украинским следователям свой адрес проживания почти два года назад. Этот адрес, по словам Януковича, в том числе, подтвердила Генпрокуратура РФ. Янукович также убежден, что украинскому следствию придется отвечать, почему они не предприняли действия для установления истины относительно событий на Майдане.