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    Янукович уверен, что ГПУ не допрашивает его, потому что боится

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    Как заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, он не скрывается от следствия и сообщил украинским следователям свой адрес проживания почти два года назад.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что Генпрокуратура не допрашивает его, потому что боится дать ему слово.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство получило ответ от ГП РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории России в присутствии украинских правоохранителей в уголовном деле о госизмене. Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что правоохранители намерены направить ходатайство в Россию о допросе Януковича на территории РФ в качестве подозреваемого еще по двум делам — противодействие протестным акциям и создание преступной группировки.

    "Последнее время ГПУ отговаривается, что якобы не знают, где я живу, потому что я от них скрываюсь. Повторяю снова – я не скрываюсь… Никто и ничто не мешает украинским следователям полноценно расследовать уголовные дела и допрашивать меня по ним. Но ГПУ боится очередной возможности дать мне слово и даже просто посмотреть мне в глаза", — заявил Янукович в интервью РИА Новости.

    Он добавил, что сообщил украинским следователям свой адрес проживания почти два года назад. Этот адрес, по словам Януковича, в том числе, подтвердила Генпрокуратура РФ. Янукович также убежден, что украинскому следствию придется отвечать, почему они не предприняли действия для установления истины относительно событий на Майдане.

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