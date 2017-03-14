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    Политика

    ГПУ опровергла слова о прекращении заочного расследования дела Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (506)

    (обновлено: )2
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины опровергла заявление защиты бывшего президента страны Виктора Януковича о прекращении в отношении него заочного расследования.

    Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что заочное расследование дела Виктора Януковича о госизмене прекращено из-за отсутствия оснований для этого, расследование продолжается в общем порядке

    "Есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования — это добровольное появление Януковича в орган предварительного расследования на территории Украины. Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет", — написала во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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