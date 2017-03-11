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    В субботу в 47 объединенных общинах стартует избирательный процесс

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    Как сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям - новое качество жизни: "Это возможности для инициативных и неравнодушных управленческих команд на местах".
    Выборы в Украине
    timenews.in.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 11 марта, стартует избирательный процесс еще в 47 объединенных территориальных громадах из 19 областей, сами выборы пройдут 30 апреля, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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    "Сегодня стартует избирательный процесс в 47 ОТГ из 19 областей. Выборы состоятся 30 апреля. Уверен, общины выберут настоящих лидеров, которые, имея доверие людей, откроют своим общинам второе дыхание", — написал Зубко.

    Вице-премьер уверяет, что децентрализация создает общинам новые возможности, их жителям — новое качество жизни. "Это возможности для инициативных и неравнодушных управленческих команд на местах. Мяч — на поле общин. И поэтому эти очередные 47 общин имеют все основания стать успешными", — отметил Зубко.

    Напомним, 11 декабря прошлого года первые выборы прошли в 41 объединенной территориальной общине. Также 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных общинах.

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