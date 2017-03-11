Альтернатива "минскому формату" не появится до осени - Решмедилова

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Вопрос проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской области снят с повестки дня переговоров в Минске. Об этом заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская. По ее словам, это — достижение украинской стороны.

Также Айвазовская сообщила, что сейчас представители ОРДЛО и Российская Федерация борются за один вопрос — это "формула Штайнмайера". Она предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. И в таком случае вступает в силу законодательство о "специальном статусе".

Что это значит, и какие теперь главные акценты в минском переговорном процессе, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснила политолог Александра Решмедилова.

Вопрос выборов на оккупированных территориях окончательно снят с повестки дня или отсрочен?

— Дело в том, что все равно этот вопрос будет актуален до осени 2017 года, до сентября. Именно в этих сроках истекает трехлетний зазор, который был выставлен ранее. Все больше будет появляться возможности провести те или иные пункты. У нас, не забывайте, на повестке дня, кроме выборов, еще и амнистия, еще и обмен всех на всех, еще и разведение сил. Поэтому, я думаю, что просто другие вопросы становятся более актуальными.

Этот вопрос с согласия всех сторон был отодвинут на второй, третий план или это действительно достижение украинской стороны?

— Дело в том, что пока, кроме заявлений Ольги Айвазовской, хотя я не хочу подвергать сомнению ее позицию, но пока подтверждения этой информации мы не наблюдаем, то есть после заседаний контактных групп все равно остается некая недоговоренность до конца, и не все показывается потом в прессе или появляются не все пункты какие-то высказывания или участников, или официальных пресс-служб, всевозможных органов, которые могли бы нам давать какую-то дополнительную информацию. То есть, что происходит на самом деле, мы все равно не знаем до конца, потому что это закрытый переговорный процесс многоуровневый. Во всем остальном, действительно, чем ближе дата осени, тем больше появляется возможности, с одной стороны, поиска альтернативы. Мы уже видим, что пресса пестрит всевозможными путями выхода, то есть ищут все. Вопрос – на чем будет остановлено, будут ли опять говорить о том, что возможно изменение формата переговорного процесса, ведь не забываем, что многие политики все больше вспоминают о Будапештском меморандуме, о том, чтобы вовлекать в переговорный процесс еще меморандумов. Не факт, что фигуранты согласятся, но такой дискурс начался.

Опять-таки, если говорить только о привлечении США, хотя они никак не показывают свой интерес в участии в такого формата переговорном процессе, то есть к "минскому формату" мы вряд ли перейдем. Если исходить из самого Будапештского меморандума, Великобритания тоже оказывает поддержку, всевозможные, на всех дипломатических уровнях какие были встречи, они не отказываются, следят за украинским вопросом. Захотят ли они быть вовлечены? Также давайте не забывать, что Франция и Китай не подписали Будапештский меморандум, но давали гарантии. Если бы конфигурация была бы изменена еще с привлечением, допустим, Китая, то менялось бы все кардинально. Вопрос в другом, что пока мы не увидим позицию США по отношению к РФ, пока мы не увидим позицию по отношению к Китаю, явно Украина в таких взаимоотношениях будет играть не первоочередную роль.

Что такое "формула Штайнмайера"? По словам Ольги Айвазовской, сейчас на ее реализации настаивают представители так называемых ЛНР/ДНР и Россия?

— "Формула Штайнмайера" все-таки состоит из спецстатуса Донбасса, то есть будет пересмотрен именно порядок урегулирования местного самоуправления на этих территориях, и Франк-Вальтер Штайнмайер как министр иностранных дел неоднократно пытался внести ясность. Но я не думаю, что до конца представители ОБСЕ или Трехсторонней контактной группы будут отталкиваться от его инициативы. И давайте не забывать, что и в Германии, и во Франции в этом году будут изменения внутренней конфигурации. Французские выборы — уже не за горами, а осенью нас ждут изменения в Германии. Поэтому, я думаю, что и Штайнмайер рассматривает свою дальнейшую политическую карьеру, возможно, будут тоже всякие заявления, которые будут оценены не только для получения баллов внутренних для электората. Я думаю, что пока нас больше интересует Франция, так как это более близкая перспектива, и интересно все-таки, кто победит у них. Потом перейдем к Германии.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

А народный депутат Виталий Куприй в эфире "ГС" заявил, что введение Петром Порошенко летом 2014 года военного положения из-за событий на Донбассе помогло бы избежать многих проблем.