наверх
09.03.201717:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Названы главные прогульщики Верховной Рады

    (обновлено: )12210
    Комитет избирателей Украины сообщает, что Евгений Бакулин, Дмитрий Добкин, Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко не посетили ни одного пленарного заседания парламента с начала года.
    Пустой зал Верховной Рады
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Пятеро депутатов Верховной Рады в 2017 году ни разу не присутствовали на пленарных заседаниях парламента, сообщается в четверг на сайте Комитета избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные письменной и электронной регистрации.

    "Среди них члены "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемые украинскими властями", — говорится в сообщении.

    cvu.org.ua
    Депутаты Рады, пропустившие все заседания в январе-феврале 2017 года

    При этом КИУ уточняет, что Билецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования протестующих возле Верховной Рады, но в парламенте зарегистрирован не был.

    Читайте также: Угрозы Билецкого Раде. А никто и не испугался — Продан

    Согласно данным письменной регистрации, ни одного заседания в текущем году не посетили представители "Оппоблока" Михаил Добкин и Юрий Солод, хотя, по данным электронной регистрации, они были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали.

    Всего в январе-феврале состоялось 18 пленарных заседаний Рады.

    Напомним, 20 января закрылась пятая сессия Верховной Рады, а новая — шестая — стартовала 7 февраля, она продлится до 21 июля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Барельеф "Юстиция" в зале Международного суда ООН в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Уголь
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля