Названы главные прогульщики Верховной Рады

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Пятеро депутатов Верховной Рады в 2017 году ни разу не присутствовали на пленарных заседаниях парламента, сообщается в четверг на сайте Комитета избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные письменной и электронной регистрации.

"Среди них члены "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемые украинскими властями", — говорится в сообщении.

cvu.org.ua Депутаты Рады, пропустившие все заседания в январе-феврале 2017 года

При этом КИУ уточняет, что Билецкий 22 февраля озвучил с парламентской трибуны требования протестующих возле Верховной Рады, но в парламенте зарегистрирован не был.

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Согласно данным письменной регистрации, ни одного заседания в текущем году не посетили представители "Оппоблока" Михаил Добкин и Юрий Солод, хотя, по данным электронной регистрации, они были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали.

Всего в январе-феврале состоялось 18 пленарных заседаний Рады.

Напомним, 20 января закрылась пятая сессия Верховной Рады, а новая — шестая — стартовала 7 февраля, она продлится до 21 июля.