Угрозы Билецкого Раде. А никто и не испугался - Продан

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Применение силы в отношении народных депутатов не является решением какого-либо вопроса, считает нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан.

Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", Андрей Билецкий во время своего выступления в Верховной Раде зачитал ультиматум власти от националистических сил.

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"Мы, украинские националисты, объединены. И я вам обещаю, что если вы вздумаете не выполнить (наши требования — Ред.), у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем! Мы собрались за то, чтобы начать борьбу за власть, чтобы она была не воровская, а украинская", — заявил Билецкий.

Одними из основных требования участников марша были разрыв дипотношений с Россией, прекращение сотрудничества с МВФ, мораторий на продажу земли, узаконивание блокады Донбасса, а также принятие закона об импичменте президента.

"На мой взгляд, оценку действиям политиков должны давать избиратели, а не коллеги по Верховной Раде, — отметила Оксана Продан. Вместе с тем, выступая с трибуны, Билецкий сказал те вещи, которые считает важными. Право на высказывания предусмотрено статусом народного депутата. В то же время, применение силы, тем более в отношении народных депутатов, не является решением какого-либо вопроса. С другой стороны, такие громкие заявления можно рассматривать в качестве стимула для депутатов работать на благо людей".

Вместе с тем, депутат не заметила, чтобы ее коллеги, депутаты из "Блока Петра Порошенко" испугались заявления Билецкого.

"Могу сказать, что на заседании фракции это заявление лидера "Азова" не обсуждалось. Говорить об отношении депутатов "Блока Петра Порошенко" я не возьмусь. Лично я никого не боюсь, пусть боятся те, кто саботирует работу на благо украинских граждан и злоупотребляют властью", — подытожила нардеп.