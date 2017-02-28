Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Индонезией в оборонной сфере

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Индонезией о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

"Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в оборонной области", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соглашение вводит общие принципы для развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес. Они будут включать обмен визитами высших должностных лиц, в том числе от вооруженных сил, развитие военно-технического сотрудничества, а также в области оборонной промышленности и логистики, оборонной научно-технологической сфере, взаимодействие в вопросах развития военного образования и подготовки персонала.

Согласно договору, страны могут сотрудничать в вопросах закупки военной продукции в рамках совместных проектов и производства, поставки продукции военного назначения, обслуживания, ремонта и модернизации вооружения и военной техники, продажи лицензий по производству указанной продукции и предоставления технической поддержки. Кроме того, стороны могут осуществлять совместные исследования и взаимный обмен результатами в военно-технической области, обмениваться опытом и информацией по стандартизации, кодификации, контролю качества военной продукции с целью осуществления совместных программ военно-технического сотрудничества.

"Страны также могут, в случае необходимости, осуществлять разработку соответствующих программ, проводить совместные научные исследования, совместное производство и продажу оборонного оборудования путем использования других технологий", — отмечается в сообщении. Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Соглашение между правительствами Украины и Индонезии было подписано 5 августа 2016 года в городе Джакарта, закон о ратификации Верховная Рада приняла 8 февраля.

Напомним, в конце прошлого года в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер Петр Порошенко заявил об усилении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.