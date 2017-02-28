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    Политика

    Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Индонезией в оборонной сфере

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    Соглашение вводит общие принципы для развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Индонезией о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщила во вторник пресс-служба украинского президента.

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    Адміністрація Президента України/youtube
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    "Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в оборонной области", — говорится в сообщении.

    В пресс-службе уточнили, что соглашение вводит общие принципы для развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами по направлениям, представляющим взаимный интерес. Они будут включать обмен визитами высших должностных лиц, в том числе от вооруженных сил, развитие военно-технического сотрудничества, а также в области оборонной промышленности и логистики, оборонной научно-технологической сфере, взаимодействие в вопросах развития военного образования и подготовки персонала.

    Согласно договору, страны могут сотрудничать в вопросах закупки военной продукции в рамках совместных проектов и производства, поставки продукции военного назначения, обслуживания, ремонта и модернизации вооружения и военной техники, продажи лицензий по производству указанной продукции и предоставления технической поддержки. Кроме того, стороны могут осуществлять совместные исследования и взаимный обмен результатами в военно-технической области, обмениваться опытом и информацией по стандартизации, кодификации, контролю качества военной продукции с целью осуществления совместных программ военно-технического сотрудничества.

    "Страны также могут, в случае необходимости, осуществлять разработку соответствующих программ, проводить совместные научные исследования, совместное производство и продажу оборонного оборудования путем использования других технологий", — отмечается в сообщении. Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

    Соглашение между правительствами Украины и Индонезии было подписано 5 августа 2016 года в городе Джакарта, закон о ратификации Верховная Рада приняла 8 февраля.

    Напомним, в конце прошлого года в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой украинский лидер Петр Порошенко заявил об усилении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами.

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