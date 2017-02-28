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    Порошенко назвал успешным председательство Украины в СБ ООН

    (обновлено: )8204
    Глава государства отметил, что в рамках Совета Безопасности Украине удалось консолидировать мощную поддержку в вопросе отстаивания ключевых принципов международного права и глобального порядка.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую дипломатию с успешным завершением председательства страны в Совете Безопасности ООН.

    Заседание СБ ООН под председательством Украины. Видео
    112 Украина/Youtube
    Заседание СБ ООН под председательством Украины

    "Поздравляю украинскую дипломатию с успешным председательством Украины в Совете Безопасности ООН в течение февраля месяца… По инициативе Украины удалось более активно привлечь Совет Безопасности ООН к решению проблем мира и безопасности на европейском континенте… Совет Безопасности ООН принял внесенную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак", — написал Порошенко в Facebook во вторник.

    По мнению президента, в рамках Совета Безопасности Киеву удалось консолидировать мощную поддержку в вопросе отстаивания ключевых принципов международного права и глобального порядка.

    "Искренне желаю успеха британскому председательству в СБ ООН в марте. Можете рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Порошенко.

    Напомним, Украина с 1 февраля председательствовала в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Председательство Украины продлилось до конца февраля.

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