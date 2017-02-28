Порошенко назвал успешным председательство Украины в СБ ООН

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую дипломатию с успешным завершением председательства страны в Совете Безопасности ООН.

"Поздравляю украинскую дипломатию с успешным председательством Украины в Совете Безопасности ООН в течение февраля месяца… По инициативе Украины удалось более активно привлечь Совет Безопасности ООН к решению проблем мира и безопасности на европейском континенте… Совет Безопасности ООН принял внесенную Украиной резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических атак", — написал Порошенко в Facebook во вторник.

По мнению президента, в рамках Совета Безопасности Киеву удалось консолидировать мощную поддержку в вопросе отстаивания ключевых принципов международного права и глобального порядка.

"Искренне желаю успеха британскому председательству в СБ ООН в марте. Можете рассчитывать на нашу поддержку", — добавил Порошенко.

Напомним, Украина с 1 февраля председательствовала в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Председательство Украины продлилось до конца февраля.