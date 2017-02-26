На территории Донецкой фильтровальной станции силовиков нет - Басурин

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики ушли с территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
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В субботу Басурин заявлял, что силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком.
На вопрос журналиста, можно ли говорить, что подразделения силовиков покинули территорию станции, Басурин ответил: "На самой территории их нет".