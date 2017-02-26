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    На территории Донецкой фильтровальной станции силовиков нет - Басурин

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (154)

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    Согласно информации заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, силовики ушли с территории Донецкой фильтровальной станции.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Силовики ушли с территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

    Смотрите также: Донецкая фильтровальная станция: повреждения после обстрелов

    В субботу Басурин заявлял, что силовики захватили объекты фильтровальной станции под Донецком.

    На вопрос журналиста, можно ли говорить, что подразделения силовиков покинули территорию станции, Басурин ответил: "На самой территории их нет".

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