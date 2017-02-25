наверх
25.02.201723:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Контактная группа не договорилась по фильтровальной станции - ДНР

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (787)

    (обновлено: )52103
    Согласно информации, не удалось достигнуть результатов после дискуссий о необходимости деэскалации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции и возобновления водообеспечения.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа не смогла достигнуть договоренностей по деэскалации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина.

    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит Савченко в Донецкую область для встречи с пленными

    Читайте также: Алексей Гончаренко: человек-пиар

    "Видеоконференция контактной группы завершена. Но достигнуть результатов после 4,5 часа жарких споров и дискуссий о необходимости деэскалации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции и возобновления водообеспечения более полумиллиона граждан по обе стороны линии соприкосновения фактически не удалось", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

    "Отвод техники, согласованный на крайней встрече контактной группы в Минске и поддержанный "нормандским форматом" на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными. На все предложения и призывы украинские представители неизменно отвечали, что "Украина и без того выполняет все взятые на себя обязательства", — сказала Талакина по итогам видеоконференции контактной группы.

    Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа призвала ополченцев ДНР обеспечить "режим тишины" с целью проведения ремонта Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко в Донецке
    Задержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике