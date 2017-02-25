Контактная группа не договорилась по фильтровальной станции - ДНР

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа не смогла достигнуть договоренностей по деэскалации ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина.

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"Видеоконференция контактной группы завершена. Но достигнуть результатов после 4,5 часа жарких споров и дискуссий о необходимости деэскалации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции и возобновления водообеспечения более полумиллиона граждан по обе стороны линии соприкосновения фактически не удалось", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

"Отвод техники, согласованный на крайней встрече контактной группы в Минске и поддержанный "нормандским форматом" на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными. На все предложения и призывы украинские представители неизменно отвечали, что "Украина и без того выполняет все взятые на себя обязательства", — сказала Талакина по итогам видеоконференции контактной группы.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа призвала ополченцев ДНР обеспечить "режим тишины" с целью проведения ремонта Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер.