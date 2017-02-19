наверх
19.02.201704:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Разведение сил в районе Станицы Луганской запланировано на 20 февраля

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (67)

    (обновлено: )5
    По словам полпреда Луганской народной республики на минских переговорах Владислава Дейнего, документы переданы СММ ОБСЕ. Отвод вооружений в районе Станицы Луганской запланирован на 20 февраля.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 20 февраля, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

    Захарченко: блокада Донбасса дала нам право на военные действия
    канал ГТРК ЛНР в YouTube
    Захарченко: блокада Донбасса дала нам право на военные действия

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. По словам полпреда ЛНР Владислава Дейнего, руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан поставил вопрос об отводе тех вооружений, которые уже были согласованы ранее в минских документах. Одним из таких участков является район Станицы Луганской. Отвод сил в районе Станицы Луганской не может состояться в течение почти пяти месяцев. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР готова к разведению сил и средств на этом участке.

    "Только что разрешилось то недоразумение, по которому ОБСЕ не смогли вчера получить от нас документы, где содержатся сведения о районах отвода и перечень отводимых средств вооружений", — заявил Дейнего по итогам встречи с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

    Дейнего уточнил, что необходимые для осуществления развода сил и средств документы пытались передать представителям ОБСЕ накануне на встрече Хуга с лидерами ЛНР и ДНР в Луганске. Однако, по словам спикера, "по непонятной причине" представители СММ так и не смогли их забрать.

    "Сегодня это недоразумение разрешилось. Документы на сегодня переданы… На этом завершился этап подготовительный по отводу вооружений, которое запланировано на 20 число (февраля — ред.)", — добавил Дейнего.

    Полпред выразил надежду, что к этому сроку ОБСЕ успеет проанализировать все полученные сведения и дать отмашку на то, что можно начинать процесс отвода.

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    MELOVIN представляет англоязычную песню WONDER. Видео
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы