Разведение сил в районе Станицы Луганской запланировано на 20 февраля

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской запланировано на 20 февраля, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

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В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. По словам полпреда ЛНР Владислава Дейнего, руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан поставил вопрос об отводе тех вооружений, которые уже были согласованы ранее в минских документах. Одним из таких участков является район Станицы Луганской. Отвод сил в районе Станицы Луганской не может состояться в течение почти пяти месяцев. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что Народная милиция ЛНР готова к разведению сил и средств на этом участке.

"Только что разрешилось то недоразумение, по которому ОБСЕ не смогли вчера получить от нас документы, где содержатся сведения о районах отвода и перечень отводимых средств вооружений", — заявил Дейнего по итогам встречи с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

Дейнего уточнил, что необходимые для осуществления развода сил и средств документы пытались передать представителям ОБСЕ накануне на встрече Хуга с лидерами ЛНР и ДНР в Луганске. Однако, по словам спикера, "по непонятной причине" представители СММ так и не смогли их забрать.

"Сегодня это недоразумение разрешилось. Документы на сегодня переданы… На этом завершился этап подготовительный по отводу вооружений, которое запланировано на 20 число (февраля — ред.)", — добавил Дейнего.

Полпред выразил надежду, что к этому сроку ОБСЕ успеет проанализировать все полученные сведения и дать отмашку на то, что можно начинать процесс отвода.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.