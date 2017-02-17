НАБУ завершило проверку подозреваемых по делу Онищенко

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного агентства завершили досудебное расследования производства, в котором фигурирует народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование… Указанное уголовное производство касается действий девяти подозреваемых, которые не находятся в розыске. В частности, речь идет о трех работниках ОАО "Укргаздобыча" и шести представителях компаний-операторов совместной деятельности, подконтрольных, по версии следствия, народному депутату Александру Онищенко", — говорится в сообщении.

По мнению детективов НАБУ, они были задействованы в схеме хищения средств при добыче и продаже природного газа, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 110 миллионов долларов.

Против Онищенко ранее было возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко, получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.