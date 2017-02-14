Гройсман: отчет о деятельности Кабмина будет направлен в Раду

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил отчет о результатах своей деятельности в 2016 году и направит его для утверждения в Верховную Раду, заявил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман.

Рада после избрания Гройсмана главой Кабмина одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении этой программы.

"Правительство одобрило отчет, и мы направим его в парламент", — заявил Гройсман в ходе заседания правительства.

В ходе отчета премьер отметил, что главным заданием правительства в 2016 году было остановить политический и экономический кризис и начать макроэкономическую стабилизацию в стране. Гройсман заявил, что правительство успешно справилось с этой задачей.

Вместе с тем, глава правительства отметил эффективную работу Кабмина по повышению уровня жизни граждан. В частности Гройсман заявил, что минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен (около 57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Кроме того, премьер сообщил об успешности реформ по децентрализации, таможенных органов, а также начало реформирования системы здравоохранения. Он также отметил результативную борьбу с коррупцией в стране и успешную подготовку к отопительному сезону.