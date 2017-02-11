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    МИД ждет подтверждения задержания 47 украинцев в РФ

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    Как сообщается, посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины.
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины ожидает подтверждения задержания 47 граждан страны в РФ по подозрению в участии в международном наркосиндикате "Химпром". Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Обнародованная информация требует официального подтверждения. В этой связи посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, сообщить о составе инкриминируемых им преступлений и месте содержания, и намерении предоставить адвоката", — сказал Кирилич.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины.

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