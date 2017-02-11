МИД ждет подтверждения задержания 47 украинцев в РФ

Евгений Котенко

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины ожидает подтверждения задержания 47 граждан страны в РФ по подозрению в участии в международном наркосиндикате "Химпром". Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в эфире телеканала "112 Украина".

"Обнародованная информация требует официального подтверждения. В этой связи посольство Украины в РФ обратилось в МИД России и следственный департамент МВД России с просьбой подтвердить информацию о наличии среди задержанных граждан Украины, сообщить о составе инкриминируемых им преступлений и месте содержания, и намерении предоставить адвоката", — сказал Кирилич.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины.