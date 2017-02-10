РФ: по делу о международном наркосиндикате задержаны 47 граждан Украины

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. По делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в РФ, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины", — сказала Волк.

По ее словам, вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для вербовки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.

"С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", — добавила представитель МВД РФ.

Ранее сообщалось, что за торговлю наркотиками в Твери гражданку Украины приговорили к 8,5 годам тюрьмы.