Эксперт: надпись Гончаренко на Берлинской стене - из серии "Здесь был Вася"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата ВР Алексея Гончаренко. В частности, производство открыли по факту хулиганских действий нардепа. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. На неделе Гончаренко прославился тем, что баллончиком с красной краской написал слово "нет" на немецком языке на обломке Берлинской стены у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на территории Донбасса.

Как стоило народному депутату отреагировать на слова немецкого чиновника, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

"Он, как политик, имел право созвать пресс-конференцию, и его заявление, оно бы принималось во внимание, потому что он — не просто персоналия", — отметила она.

Осмоловская также ответила на вопрос, мог ли Гончаренко встретится с послом.

"Да, и высказать все это, а не делать такие надписи из серии "Здесь был Вася". Он очень любит ссылаться на совковые времена, вот как раз его поступок и является демонстрацией этих совковых времен, когда ножом где-то вырезали на заборе слова "Здесь был Вася", — заявила эксперт.

Ранее Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам», но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла, по мнению парламентариев, не соответствует минским соглашениям. По словам Климкина, с послом Германии в украинском МИД провели разговор. Он считает, что инцидент исчерпан.