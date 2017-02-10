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    Золотарев: скандальное заявление посла ФРГ напугало украинский политбомонд

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    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя заявление посла ФРГ, отметил, что дипломат не будет заниматься политическими экспромтами.
    РИА Новости Украина, youtube

    "Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме. Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – сказал Золотарев.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник об интервью посла ФРГ и будущем Донбасса

    При этом депутаты, продолжил он, испытывают "животный страх тектонических изменений, которые последуют после реализации минских соглашений – они понимают, что их смоет". 

    Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.

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