Золотарев: скандальное заявление посла ФРГ напугало украинский политбомонд

"Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме. Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – сказал Золотарев.

При этом депутаты, продолжил он, испытывают "животный страх тектонических изменений, которые последуют после реализации минских соглашений – они понимают, что их смоет".

Выборы в Донбассе в присутствии российских военных подразделений предлагает провести посол Германии в Украине Эрнст Райхель. По словам дипломата, выборы на неподконтрольных территориях возможны до вывода оттуда российских военных подразделений и установки на админзданиях украинских флагов. В качестве примера, Эрнст Райхель привел выборы в Немецкой демократической республике, которые состоялись в присутствии Западной группы советских войск, однако люди проголосовали против коммунистического режима в ГДР.