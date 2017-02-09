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    Политика

    Кабмин назначил Столярчука врио главы Госатомрегулирования

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    Сообщается, что Борис Столярчук до своего назначения работал на посту директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя Госатомрегулирования Украины Бориса Столярчука, который возглавлял один из департаментов ведомства, сообщила в четверг пресс-служба инспекции.

    "Восьмого февраля 2017 года распоряжением кабинета министров Украины №78-р временно исполняющим обязанности председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины назначен Столярчук Борис Васильевич. До сих пор он работал на посту директора департамента по вопросам безопасности ядерных установок Госатомрегулирования, также был заместителем главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины", — говорится сообщении.

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    Ведомство 6 февраля сообщило, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко скончался на рабочем месте. По данным ведомства, у него на рабочем месте остановилось сердце.

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