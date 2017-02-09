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    Интервью

    Назначения в МВД. Аваков обложился своими людьми - Разумков

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    Политический аналитик Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что кадровыми изменениями в МВД министр Арсен Аваков значительно укрепил свои позиции в ведомстве.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    После того, как Сергей Князев возглавил Нацполицию, Вадим Троян переведен на должность заместителя министра внутренних дел. Троян исполнял обязанности главы Нацполиции с момента увольнения Хатии Деканоидзе.

    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото
    Сергей Князев. Справка

    Также Троян подавал документы на конкурс на должность руководителя Нацполиции, однако отозвал их после того, как оказалось, что ему не хватает управленческого стажа. В начале войны на Донбассе он был заместителем командира "Азова". С октября 2014 года возглавлял сначала милицию, а потом полицию Киевской области. В марте 2016 года был назначен первым заместителем главы Нацполиции.

    Назначение нового заместителя министра МВД в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    Вы ожидали, что и.о главы Нацполиции окажется в аппарате МВД?

    — С одной стороны, сомнений в том, что Троян не останется не у дел, у меня не было. С другой стороны, назначение все-таки замминстром МВД достаточно неожиданное. И у нас много назначений произошло. Это и первый замминистра, и замминистра, и новый глава Национальной полиции. Поэтому ротации произошли достаточно серьезные. Но то, что Троян останется в так называемой обойме Авакова, это было понятно. И несмотря даже на то, что он отошел от процесса назначения и не претендовал на должность нового главы Нацполиции, было понятно, что в структуре МВД он все равно будет оставаться.

    Почему это назначение было неожиданным?

    — Позиция замминистра все-таки стоит по ранжиру выше, нежели позиция главы Нацполиции. Троян в свое время говорил, что у него не хватает опыта, и мы сейчас не говорим про формальный подход к этому вопросу, потому что у нас очень многие занимают те или иные должности, не имея опыта в той или иной сфере вообще. Поэтому то, что Троян не участвовал в дальнейшем процессе назначения нового главы Нацполиции, может быть обусловлено двумя вещами. Первое – он понимал, что он идет на должность замминстра. Но тогда не совсем в эту канву ложится объяснение его об отсутствии стажа, необходимого для назначения на должность главы Нацполиции.

    На месте убийства Павла Шеремета
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    Второй аспект – это событие в Княжичах и те расследования и уголовные процессы, которые сегодня ведутся ГПУ. Это объясняет позицию Трояна, что он перестал участвовать в процессе назначения на должность главы Нацполиции. Назначение главы Нацполиции и Трояна показывают, что Аваков на сегодняшний момент только усиливает свои позиции в министерстве. Потому что все люди, которые его сегодня окружают, это и первый зам, и Троян, и новый глава Нацполиции, это люди из его обоймы, которых на эти должность расставлял именно он. По согласованию с другими политическими силами и фигурами, естественно, но первую скрипку в этом процессе отыгрывает именно Арсен Аваков.

    Князев также является человеком Авакова?

    — Я не думаю, что человек, который работал в министерской структуре, на протяжении такого длительного промежутка времени занимал разные должности и ротировался по разным регионам, в той или иной степени абсолютно независим от министра. Это не логично. Каждый политик, каждый управленец назначает ту команду, с которой ему будет удобно работать. И ничего плохого в этом нет.

    Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

    Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.

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