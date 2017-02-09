Назначения в МВД. Аваков обложился своими людьми - Разумков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

После того, как Сергей Князев возглавил Нацполицию, Вадим Троян переведен на должность заместителя министра внутренних дел. Троян исполнял обязанности главы Нацполиции с момента увольнения Хатии Деканоидзе.

Также Троян подавал документы на конкурс на должность руководителя Нацполиции, однако отозвал их после того, как оказалось, что ему не хватает управленческого стажа. В начале войны на Донбассе он был заместителем командира "Азова". С октября 2014 года возглавлял сначала милицию, а потом полицию Киевской области. В марте 2016 года был назначен первым заместителем главы Нацполиции.

Назначение нового заместителя министра МВД в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Вы ожидали, что и.о главы Нацполиции окажется в аппарате МВД?

— С одной стороны, сомнений в том, что Троян не останется не у дел, у меня не было. С другой стороны, назначение все-таки замминстром МВД достаточно неожиданное. И у нас много назначений произошло. Это и первый замминистра, и замминистра, и новый глава Национальной полиции. Поэтому ротации произошли достаточно серьезные. Но то, что Троян останется в так называемой обойме Авакова, это было понятно. И несмотря даже на то, что он отошел от процесса назначения и не претендовал на должность нового главы Нацполиции, было понятно, что в структуре МВД он все равно будет оставаться.

Почему это назначение было неожиданным?

— Позиция замминистра все-таки стоит по ранжиру выше, нежели позиция главы Нацполиции. Троян в свое время говорил, что у него не хватает опыта, и мы сейчас не говорим про формальный подход к этому вопросу, потому что у нас очень многие занимают те или иные должности, не имея опыта в той или иной сфере вообще. Поэтому то, что Троян не участвовал в дальнейшем процессе назначения нового главы Нацполиции, может быть обусловлено двумя вещами. Первое – он понимал, что он идет на должность замминстра. Но тогда не совсем в эту канву ложится объяснение его об отсутствии стажа, необходимого для назначения на должность главы Нацполиции.

Второй аспект – это событие в Княжичах и те расследования и уголовные процессы, которые сегодня ведутся ГПУ. Это объясняет позицию Трояна, что он перестал участвовать в процессе назначения на должность главы Нацполиции. Назначение главы Нацполиции и Трояна показывают, что Аваков на сегодняшний момент только усиливает свои позиции в министерстве. Потому что все люди, которые его сегодня окружают, это и первый зам, и Троян, и новый глава Нацполиции, это люди из его обоймы, которых на эти должность расставлял именно он. По согласованию с другими политическими силами и фигурами, естественно, но первую скрипку в этом процессе отыгрывает именно Арсен Аваков.

Князев также является человеком Авакова?

— Я не думаю, что человек, который работал в министерской структуре, на протяжении такого длительного промежутка времени занимал разные должности и ротировался по разным регионам, в той или иной степени абсолютно независим от министра. Это не логично. Каждый политик, каждый управленец назначает ту команду, с которой ему будет удобно работать. И ничего плохого в этом нет.

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