Украина и Швейцария согласовали шаги возвращения активов экс-властей

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и лидер Швейцарии Дорис Лойтхард согласовали дальнейшие шаги по ускорению возвращения замороженных активов украинских экс-чиновников, которые находятся в швейцарских банках, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

Порошенко во время телефонного разговора поздравил Лойтхард с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией.

"Во время разговора также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны отметили общую заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества. Порошенко также проинформировал Лойтхард об обострении ситуации в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе, Лойтхард отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике. Кроме того, она подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в проведении судебной реформы.