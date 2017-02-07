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    Украина и Швейцария согласовали шаги возвращения активов экс-властей

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    В ходе телефонного разговора главы государств Петр Порошенко и Дорис Лойтхард также отметили общую заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Швейцарии Дорис Лойтхард
    president.gov.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и лидер Швейцарии Дорис Лойтхард согласовали дальнейшие шаги по ускорению возвращения замороженных активов украинских экс-чиновников, которые находятся в швейцарских банках, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский. Архивное фото
    Виктор Скаршевский/Facebook
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    Порошенко во время телефонного разговора поздравил Лойтхард с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией.

    "Во время разговора также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках", — говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, стороны отметили общую заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества. Порошенко также проинформировал Лойтхард об обострении ситуации в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе, Лойтхард отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике. Кроме того, она подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в проведении судебной реформы.

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